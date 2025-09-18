الدول الآسيوية الكبرى تجدد احتياطياتها.. «أوبك» تستجيب بزيادة الإنتاج

أكد الرئيس التنفيذي لشركة “غازبروم”، ألكسندر ديوكوف، أن قرار تحالف “أوبك+” زيادة إنتاج النفط في فصل الخريف يعد خطوة مهمة لمواجهة ارتفاع حجم الاستهلاك العالمي، ولا سيما في آسيا، حيث يستمر الطلب بالارتفاع.

وأوضح ديوكوف في تصريحات صحفية أن الصيف عادة يشهد زيادة في استهلاك النفط، وأن الفترة الحالية تشهد جهودًا من بعض الدول، بما فيها الصين، لتجديد احتياطياتها الاستراتيجية من الخام، ما يعزز الحاجة إلى توفير كميات إضافية.

وجاءت تصريحات ديوكوف بالتزامن مع قرار ثماني دول من أعضاء تحالف “أوبك+” رفع الحد الأقصى لإنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميًا في أكتوبر المقبل مقارنة بمستوى سبتمبر الحالي، والدول المشاركة في هذا القرار تشمل روسيا، السعودية، الإمارات، العراق، الكويت، الجزائر، عُمان، وكازاخستان، بحسب بيان رسمي صادر عن المنظمة.

ويأتي هذا التعديل ضمن إجمالي الإنتاج البالغ 1.65 مليون برميل يوميًا الذي تم الإعلان عنه في أبريل 2023.

وتسعى هذه الخطوة إلى تلبية الطلب المتزايد على النفط عالميًا، وضمان استقرار الأسواق، خاصة في ظل تجديد الدول الآسيوية الكبرى، مثل الصين، لاحتياطياتها الاستراتيجية، وهو ما يعكس أهمية هذه الزيادة ليس فقط كاستجابة للطلب الحالي، وإنما كجزء من استراتيجية طويلة الأمد لضمان الأمن الطاقوي.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ التعديل في الإنتاج اعتبارًا من أكتوبر 2025، مع استمرار متابعة تطورات السوق العالمية والتغيرات في الاستهلاك، خصوصًا في أسواق آسيا التي تُعد من أكبر المستهلكين للطاقة.

وتبرز هذه التحركات ضمن سياق التعاون الوثيق بين الدول المنتجة لضمان توازن الأسواق واستقرار أسعار النفط العالمية، وسط تقلبات الطلب والعرض العالمية.

وزير النفط الكويتي يتوقع ارتفاع الطلب على النفط بعد خفض الفائدة الأميركية

توقع طارق الرومي، وزير النفط الكويتي، أن يشهد الطلب على النفط ارتفاعًا نتيجة خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، مع تأكيده على زيادة الطلب من الأسواق الآسيوية بشكل خاص.

وأشار الرومي، خلال حديثه على هامش احتفال بإنتاج أول حقل للنفط والغاز في منطقة مطربة شمال غرب الكويت، إلى أن أي عقوبات جديدة محتملة على روسيا قد يكون لها تأثير إيجابي إضافي على أسعار النفط.

ويأتي هذا التوقع بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأربعاء لأول مرة هذا العام، في ظل المخاوف من ارتفاع معدل البطالة، فيما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداد الولايات المتحدة لفرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي في حال توقفت دول حلف شمال الأطلسي عن شراء النفط الروسي.