الدول الخمس الغربية تؤكد دعمها لجهود الوساطة الأممية في ليبيا

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة عن دعمها للمبعوث الأممي عبد الله باثيلي وهو يتولى ولايته لتعزيز الاستقرار السياسي والمصالحة بين الليبيين.

وأكّد البيان الخماسي دعمهم وساطة الأمم المتحدة الهادفة إلى وضع أساس دستوري لتمكين انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقصر وقت ممكن

وشدّد البيان على أهمية تحقيق التطلعات الليبية للإدارة الشفافة لعائدات النفط والاتفاق على هيئة تنفيذية موحدة لها تفويض يركز على التحضير للانتخابات

ورفض الدول الخمس بشدة أي استخدام للعنف ونكرر دعمنا للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر عام 2020.