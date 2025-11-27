الدول العربية تقود مشاريع «توليد الكهرباء» في إفريقيا

أظهرت بيانات حديثة لمنصة “الطاقة” أن الدول العربية لعبت دورًا محوريًا في تجارة الطاقة الإقليمية خلال 2024، مع تفاوت واضح بين صادرات الكهرباء ومعدات توليد الطاقة، ما يعكس ديناميكية متصاعدة في صناعة المعدات مقابل تراجع نسبي لصادرات الكهرباء نفسها.

وبلغ إجمالي صادرات الكهرباء ومعدات التوليد في الدول العربية نحو 7.6 مليار دولار خلال العام الماضي، مع نمو سنوي قدره 9%، توزعت بين 145 مليون دولار لصادرات الكهرباء فقط (2% من الإجمالي)، و7.4 مليار دولار لمعدات التوليد (98% من الإجمالي)، في فجوة كبيرة بين مكوني القطاع.

خمس دول عربية تتصدر المشهد

تركز نحو 85% من قيمة الصادرات لدى خمس دول عربية، هي:

الإمارات : 4.5 مليار دولار (59% من إجمالي الصادرات العربية)

: 4.5 مليار دولار (59% من إجمالي الصادرات العربية) السعودية : 774 مليون دولار (10%)

: 774 مليون دولار (10%) تونس : 475 مليون دولار (6%)

: 475 مليون دولار (6%) المغرب : 360 مليون دولار (4.7%)

: 360 مليون دولار (4.7%) الكويت: 350 مليون دولار (4.6%)

ويشير هذا التمركز إلى قوة الاستثمار العربي في شمال أفريقيا، حيث تشهد الدول طفرة في مشروعات الطاقة، خاصة المعتمدة على الغاز الطبيعي والنفط، مع إمكانات كبيرة من حيث الموارد والموقع الجغرافي والبنية التحتية.

الدول العربية ضمن أكبر مطوري الطاقة في أفريقيا

تشكل ست دول عربية ضمن أكثر 10 دول أفريقية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء بالنفط والغاز قيد التطوير، حيث يصل مجموع السعة إلى 63.9 غيغاواط، أي نحو 7% من إجمالي القدرة العالمية البالغة 911 غيغاواط. وتشكل هذه الدول معًا 91% من السعة القيد التطوير في القارة:

نيجيريا: 18.5 غيغاواط جنوب أفريقيا: 10.4 غيغاواط ليبيا: 10 غيغاواط المغرب: 4.7 غيغاواط الجزائر: 4.6 غيغاواط موزمبيق: 3 غيغاواط مصر: 2.7 غيغاواط أنغولا: 1.8 غيغاواط السودان: 1.6 غيغاواط تونس: 0.9 غيغاواط

وتأتي هذه التطورات في وقت كشف فيه صندوق النقد الدولي أن مصر والجزائر والمغرب ضمن أكبر اقتصادات أفريقيا لعام 2025، مما يعكس التكامل بين التنمية الاقتصادية وقدرات الطاقة المتجددة والنفطية في المنطقة.