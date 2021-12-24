الدول الكبرى تدعو لإجراء انتخابات بشكل فوري ودون تأخير

أعربت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا عن دعهما القوي لجهود البعثة الأممية، ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز لدعم عملية يقودها ويملكها الليبيون نحو إجراء الانتخابات.

ودعت الدول الخمس في بيان مشترك السلطات المحلية إلى احترام تطلعات الليبيين في إجراء انتخابات فورية عبر تحديد موعد الاقتراع وإصدار القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة سريعا ودون تأخير.

وذكرت الدول الخمس أنّ قل السلطة من السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن يتم بعد الإعلان عن نتائج انتخابات برلمانية ورئاسية فورية.

وأشارت الدول الخمس أنّه لتجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص، ينبغي على المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة الاستمرار في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات.

وأكّدت الدول الخمس استعدادها لمحاسبة من يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية والانتخابية في ليبيا من خلال العنف أو التحريض عليها، مضيفة أنّ الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها والذين يعرقلون أو يقوضون أو يتلاعبون أو يزورون العملية الانتخابية والانتقال السياسي سيخضعون للمساءلة.