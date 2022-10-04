مجلس الاتحاد الروسي يُوافق على انضمام 4 مناطق أوكرانية

صوّت مجلس الاتحاد الروسي الذي يعتبر الغرفة العليا بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، بالإجماع لصالح ضم 4 مناطق أوكرانية تمثل 18% من الأراضي الأوكرانية، بعد يوم من تصويت مماثل من قبل مجلس الدوما (مجلس النواب) أمس الاثنين.

ووافقت لجنة مجلس الدوما لشؤون هيكل الدولة والتشريعات الحكومية على مشروعات قوانين دستورية بقبول انضمام دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس الاثنين، عقب توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على معاهدات مع حكام دونيتسك ولوغانسك، ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه، بشأن قبولهم للانضمام إلى روسيا على أساس نتائج الاستفتاءات التي أجريت هناك.

وأوضح عضو لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون التشريعات الدستورية أن دخول كيانات جديدة إلى روسيا يتم على أساس معاهدات دولية ثنائية، وبعد تلقي مثل هذا الاقتراح من الكيان الراغب في الانضمام، يخطر رئيسي مجلسي الاتحاد والدوما، وعقب توقيع المعاهدة الدولية، يطلب رئيس الدولة من المحكمة الدستورية التحقق من الامتثال لشروط المعاهدة الدولية، ويتم تقديم مشروع قانون دستوري اتحادي بشأن قبول كيان جديد للاتحاد الروسي إلى البرلمان.

وبعد مصادقة مجلس الاتحاد الروسي اليوم الثلاثاء، على ضم المناطق الأوكرانية الأربع، ستعود وثائق القرار إلى الكرملين من أجل التوقيع النهائي من قِبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإكمال عملية الضم رسميا.