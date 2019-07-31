الرئيسية | رياضة

الدون المُبذر يشتري منزلاً فخماً جنوب إسبانيا

عين ليبيا | آخر تحديث: 31 يوليو 2019 - 15:07
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

لفيلا التي اشتراها لاعب يوفنتوس الإيطالي، بـ1.6 مليون دولار. [إنترنت]
أكدت تقارير صحفية، أن نجم الكرة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، اشترى منزلاً فخماً في مدينة ماربيا المطلة على البحر المتوسط في الجنوب الإسباني.

حيث أن الفيلا التي اشتراها لاعب يوفنتوس الإيطالي، بـ1.6 مليون دولار، على مقربة من بيت البطل في رياضة فنون القتال المختلطة، كونور مغريغور.

هذا ويعرف رونالدو بنمط حياته الباذخ، ويحرص على مشاركة عدد من الصور في المنصات الاجتماعية، سواء في الطائرات الخاصة أو خلال الاستجمام على اليخوت في عرض البحر.

أخبار ذات صلة
غاريث بيل يسخر من زيدان بعد الهزيمة المُذلة للريال أمام أتلتيكو مدريد

كما أن الفيلا التي اقتناها “الدون” مؤلفة من أربع غرف وتتميز بإطلالة ساحرة على البحر، كما أنها تضم مسبحاً وقاعتين للسينما والرياضة، فضلاً عن مكان لتخزين النبيذ.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن