الديب: وصول مياه النهر الصناعي إلى وادي الربيع وتاجوراء وعين زارة  

أعلن رئيس اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي، أحمد الديب، أنه يتم تركيب آخر قطعة لوصلة الربط بمشروع السائح تاجوراء، لتنتهي اليوم ،أعمال تأهيل هذا المسار المتوقف منذ 12 عاما.

وقال الديب في تصريح لمنصة حكومتنا الرسمية، ” نزف إلى أهالينا في مناطق وادي الربيع، و عين زارة، و تاجوراء، أنه ستبدأ أعمال تعبئة المسار الناقل للمياه، وسيُغذي المناطق بمياه النهر الصناعي لأول مرة.

وتقدم الديب، بالشكر لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لدعمه هذا المشروع ومتابعته المباشرة لأعمال تأهيله.

وبين الديب انه ستقام احتفالية بوصول المياه للمناطق المذكورة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.