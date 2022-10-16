“الديمقراطية والانتخابات”.. واشنطن: إذا «الدبيبة» غير مستعد لإدارتها عليه أن يتنحى

قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف إنّ واشنطن تواصل سعيها، بالتعاون مع مصر ودول أخرى في المنطقة، لإنهاء الصراع في ليبيا وإجراء الانتخابات.

وأوضحت ليف خلال زيارتها إلى مصر أنّ واشنطن والقاهرة تشتركان في العديد من المخاوف والأهداف بشأن ليبيا، وأنّ الأحداث التي شهدتها البلاد خلال العقد الماضي، كان لها تأثيرها على الأمن القومي والحدود المصرية.

وذكرت ليف أنّ واشنطن والقاهرة أجرت العديد من المناقشات بشأن الوضع الليبي، آخرها لقاء وزيري الخارجية الأمريكي والمصري في نيويورك، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

وأضافت ليف أنّ لقاء وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره المصري فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر، قائلة: «بالطبع، وجدت فرصة مماثلة هنا في القاهرة».

وتابعت ليف أنّه توجد فرصة حقيقية أمام ملايين الليبيين في الذهاب إلى مراكز الاقتراع، وانتخاب حكومتهم، وأن يكون هناك جيش موحد، وأن يستفيد الليبيون جميعا من موارد بلادهم.

وأشارت ليف إلى أنّ الجميع محظوظ بأنّ المبعوث الأممي الجديد عبدالله باثيلي يعرف ليبيا والأطراف المتصارعة فيها جيدا، وأنّه ينسق بين القوى الدولية الفاعلة، ومصر جزء رئيسي منها

واختتمت ليف حديثها، أنّه يجب العمل على منظومة الديمقراطية في ليبيا، وإذا لم يكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على استعداد أن يدير هذا الأمر، فعليه أن يتنحى جانبا مثل الآخرين.