الديمقراطية والانتخابات.. «واينر»: هذا جوهر الجهود الأمريكية في ليبيا

قال المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا جوناثان واينر إنّ جوهر الجهود الأميركية لتحقيق الاستقرار في ليبيا يبدأ بالديمقراطية والانتخابات، ويشمل توحيد المؤسسات واستخدام الموارد الطبيعية والثروات لصالح الليبيين بطريقة شاملة.

وأشار واينر في تصريحات لـ«الجزيرة نت» إلى أن هذا ينعكس في المبادئ الأربعة التي حددت الولايات المتحدة فيها إستراتيجيتها لمنع نشوب الصراعات وتعزيز الديمقراطية.

وذكر واينر أنّ ليبيا تحتاج إلى حكر استخدام القوة على حكومتها في ظل سيادة القانون، لافتا إلى أنّ الجيش الموحد والنظام الوطني لمراقبة الحدود وقوات الشرطة المحلية الخاضعة للحكم المدني كلها عناصر طبيعية في أي حكومة وبلد عاديين.

وأشار واينر إلى حاجة ليبيا لإدارة إيراداتها بطريقة تتسم بالكفاءة المعقولة، وبمقاومة الفساد الذي ينخر شرعية أي حكومة تحتضنه، ويقوض ثقة الجمهور في أي بلد يصبح فيه عاملا جوهريا في الحياة اليومية للمستهلكين والشركات على حد سواء.