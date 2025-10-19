الدين العام الأمريكي يبلغ أعلى مستوى بتاريخه

بلغ إجمالي الدين العام في الولايات المتحدة مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 37.9 تريليون دولار، مسجلاً قفزة بنحو 400 مليار دولار خلال شهر واحد فقط، ما يعادل زيادة يومية تبلغ 25 مليار دولار.

ويعد هذا الرقم الأعلى في تاريخ البلاد، مما أثار مخاوف متزايدة بين الاقتصاديين وصانعي السياسات والمواطنين.

ومنذ رفع سقف الدين في يوليو الماضي، ارتفع الدين الفيدرالي بمقدار 1.7 تريليون دولار، بزيادة شهرية تجاوزت 425 مليار دولار، وفقًا لتقارير إعلامية غربية.

وإذا استمر هذا الاتجاه، فمن المتوقع أن يصل إجمالي الدين إلى 40 تريليون دولار بحلول عام 2026. وبسبب هذه الزيادة، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 124%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021، وقريب من الرقم القياسي المسجل في 2020.

وخلال اجتماعات الخريف في واشنطن، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن الصندوق سيواصل الضغط على مجموعة العشرين للتركيز على معالجة مشكلات الديون التي تثقل كاهل الاقتصادات الناشئة.