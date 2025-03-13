الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أحد أفراد عائلته

أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأميرة “نورة بنت بندر بن محمد آل عبد الرحمن آل سعود”.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة نورة بنت بندر بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود”.

وبحسب وكالة “واس”، أضاف البيان: “سيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الخميس الموافق 13 رمضان 1446 هجري بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة”.

وختم الديوان الملكي بيانه: “تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

#الديوان_الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة / نورة بنت بندر بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها اليوم الخميس الموافق 13 / 9 / 1446هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.#واس pic.twitter.com/4XTv1Q0p8L — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 13, 2025

من هي الأميرة “نورة بنت بندر بن محمد آل سعود”؟

الأميرة “نورة بنت بندر” تنتمي إلى العائلة المالكة السعودية، وهي ابنة “بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود”، تزوجت من “محمد بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود”، وأنجبت منه ثلاثة أبناء: طلال بن محمد بن عبدالله الفيصل، سعود بن محمد بن عبدالله الفيصل، سلطان بن محمد بن عبدالله الفيصل، كما سبق لها الزواج من الأمير “محمد بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود”، وأنجبت منه: هيفاء بنت محمد بن فهد، خالد بن محمد بن فهد.