الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أحد أفراد العائلة

أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن آل سعود، أحد أبرز رجال الدولة الذين قدموا الكثير للمملكة العربية السعودية على مدار سنوات عديدة.

وصدر عن الديوان الملكي السعودي بيان جاء فيه: “انتقل إلى رحمة الله تعالى عبدالله بن مساعد آل عبد الرحمن آل سعود”.

وأضاف البيان: “سيصلى عليه اليوم الأربعاء الموافق 11 / 10 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض”.

وختم الديوان الملكي بيانه: “تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

من هو الأمير عبد الله بن مساعد آل عبد الرحمن آل سعود؟

عبد الله بن مساعد آل عبد الرحمن آل سعود، “هو أحد أفراد الأسرة المالكة في المملكة العربية السعودية، ولد في الرياض في عام 1945، وهو من أبناء مساعد بن عبد الرحمن آل سعود، الذي يعتبر من أسرة آل سعود، وهو الأخ الشقيق للملك عبد العزيز آل سعود”، وكان واحدا من أهم الشخصيات الاقتصادية في المملكة. وتولى العديد من المناصب البارزة في بعض أكبر الشركات في السعودية”.

ومن أبرز المناصب التي شغلها: “رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، تولى عبد الله بن مساعد رئاسة مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، التي تعد من الشركات الرائدة في صناعة الاسمنت في المملكة، رئيس مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو)، كان أيضا رئيسا لمجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية “ساركو”، إحدى أقدم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، عضو في العديد من مجالس الإدارة، وبالإضافة إلى المناصب القيادية التي شغلها، كان عبد الله بن مساعد “عضوا في العديد من مجالس إدارة الشركات الكبرى الأخرى”، بحسب وسائل إعلام سعودية.