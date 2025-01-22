الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أحد أفراد عائلته

أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة “عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود”.

وصدر عن الديوان الملكي السعودي بيان جاء فيه: “انتقل إلى رحمة الله تعالى “عبد العزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود”.

وأضاف البيان: “سيصلى عليه اليوم الثلاثاء الموافق 21 رجب 1446هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض”.

وبحسب وكالة “واس”، ختم الديوان الملكي بيانه: “تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

يذكر أن “عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود”، رئيس مجلس إدارة “شركة أسمنت المدينة” للفترة الممتدة بين 2017 و2025، المملكة العربية السعودية، كان مدير ومؤسس “شركة الاشعاع للحراسات الأمنية”، والرئيس العام في “شركة خدمات التقنية”، و”الشركة المتقدمة لتقنية المعلومات”، ومدير عام “مؤسسة الإنشاءات الأولى للمباني الخاصة”، ورئيس “التحالف السعودي الإسباني لمشروع قطار الحرمين”، وشغل منصب الرئيس العام في “مجموعة الإشعاع” بين 1994 و2022، والرئيس التنفيذي في كل من “شركة الظهران للغاز والبترول” بين عامي 2012 و2020، و”مجموعة الشعلة القابضة”، وكان رئيس مجلس إدارة كل من “شركة الجوف للتنمية الزراعية” بين 2006 و2021، “شركة اسمنت ينبع” بين 2017 و2020، “شركة فاي كول”، و”شركة ليبارا السعودية”، حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1980 من “جامعة الملك عبدالعزيز”، وتوفي يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025”.