الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة من «آل سعود»

أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة الأميرة “منيرة بنت محمد بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود”.

وبحسب وكالة واس، قال الديوان الملكي في بيان له: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة/ منيرة بنت محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود”.

وأضاف البيان: “سيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الثلاثاء الموافق 5/ 12/ 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض”.

وختم: “تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

هذا وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن في 27 مايو الفائت، “وفاة الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود”.