الذاكرة البشرية تتأثر بالهواتف الذكية أثناء النوم

حيث وجدت دراسة جديدة أجرتها جامعة فيلانوفا أن جيل الألفية يقع ضحية الرسائل النصية أثناء النوم.

وقام الباحثون باستطلاع شمل 372 طالباً جامعياً للحصول على معلومات حول عادات نومهم، كما تتبعوا استخدامهم للهاتف الذكي أثناء النوم، وكذلك نوعية نومهم.

كما سُئل الطلاب عن عدد الساعات التي ينامون فيها خلال أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى المكان الذي يضعون فيه هواتفهم أثناء نومهم.

هذا وقال 25.6% من المشاركين إنهم ينامون وهم يرسلون رسائل مشيرين إلى ضعف نوعية نومهم، وتأثير هواتفهم المحمولة على نومهم.

كما قال 72% من الأشخاص الذين ينامون أثناء استخدام الهاتف، إنهم لا يملكون أي فكرة عما إذا كانوا قد أرسلوا رسائل أثناء نومهم وأوضح 25% منهم أنهم لا يعلمون ماذا كتبوا.

من جهتها قالت إليزابيث دودل، المعدة الرئيسية للدراسة أن الافتقار إلى الذاكرة ليس مفاجئاً نظراً لأن أبحاث النوم توصلت إلى أن الناس الذين استيقظوا بعد النوم لأكثر من بضع دقائق، لا يكونون عادة قادرين على تذكر الدقائق القليلة الماضية قبل غفوتهم.

ولاحظ الباحثون أن طلاب الجامعات يميلون إلى الحصول على نوم أقل، مقارنة بالفئات العمرية الأخرى، حيث يبلغ متوسط ساعات نومهم حوالي 6.9 ساعات كل ليلة، بسبب الجداول الزمنية المزدحمة.