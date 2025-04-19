الذكاء الاصطناعي.. أداة المحتالين بإنشاء مواقع وهمية وعروض مزيفة

في ظل تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، “بدأ المحتالون في استغلال هذه التقنيات لتكوين مواقع إلكترونية وهمية، وتقييمات مزيفة، ومقابلات عمل غير حقيقية، فضلاً عن إنشاء مقاطع فيديو مزيفة بهدف خداع الأفراد”.

وفي تقريرها الأخير بعنوان «إشارات سيبرانية» (Cyber Signals)، كشفت شركة “مايكروسوفت” عن “حجم التهديدات التي واجهتها بين أبريل (نيسان) 2024 وأبريل 2025، وكذلك عن الدفاعات الواسعة التي نشرتها للتصدي لها”.

خلال هذه الفترة، نجحت “مايكروسوفت” في إحباط محاولات احتيال بقيمة 4 مليارات دولار، ورفضت 49 ألف طلب شراكة احتيالي، وحجبت نحو 1.6 مليون محاولة تسجيل عبر الروبوتات في الساعة الواحدة.

ويركز تقرير هذا العام على “كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي طبيعة الاحتيال، ليس فقط من حيث التعقيد، بل من حيث سهولة الوصول إليه أيضاً، إذ يستخدم مجرموا الإنترنت أدوات الذكاء الاصطناعي لصناعة عمليات احتيال أكثر إقناعاً، بسرعة أكبر وبتكلفة أقل”.

ووفقاً لـ”مايكروسوفت”، فإن “جزءاً كبيراً من هذا النشاط ينطلق من أسواق رقمية رئيسية مثل الصين وألمانيا؛ نظراً لحجم التجارة الإلكترونية فيهما، لذلك، “تواصل الشركة تعزيز جهودها لمكافحة الأنشطة الاحتيالية من خلال توفير أدوات وتقنيات متطورة”، مثل:

Microsoft Defender for Cloud: الذي يراقب ويحمي بيئة “أزور” (Azure) من التهديدات والثغرات.

Microsoft Edge: الذي يكشف ويحظر المواقع الاحتيالية ويحارب محاولات انتحال الهوية.

Digital Fingerprinting: تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك المستخدمين والكشف عن الأنشطة الاحتيالية.

Microsoft Defender SmartScreen: لفحص سمعة المواقع وحظر الروابط الضارة”.

وبفضل هذه الأدوات المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، “تتمكن “مايكروسوفت” من التصدي للبنية التحتية الاحتيالية بسرعة وفعالية”. إضافة إلى ذلك، “يتعاون الفريق المتخصص في الجرائم الرقمية لدى “مايكروسوفت” مع السلطات الأمنية حول العالم، ما أدى إلى تفكيك شبكات إجرامية والقبض على العديد من المجرمين”.

الاحتيال في الوظائف والمقابلات المزيفة

أصبح المحتالون “يستغلون الذكاء الاصطناعي لإنشاء إعلانات وظائف مزيفة، صياغة سير ذاتية وهمية، وتنظيم مقابلات عمل مزيفة، ولحماية الأفراد من هذه الظاهرة، توصي “مايكروسوفت” باتباع عدد من التدابير الوقائية، مثل:

تفعيل المصادقة متعددة العوامل لحسابات أصحاب العمل.

التحقق من هوية أصحاب العمل من خلال المواقع الرسمية.

الحذر من العروض التي تتطلب دفع أموال مسبقة أو التي تُرسل من بريد إلكتروني مشبوه.

الانتباه لمؤشرات المقابلات الوهمية، مثل تزامن الصوت والصورة أو المحادثات غير المتسقة”.

كما أعلنت “مايكروسوفت” “عن “خطط لدمج الوقاية من الاحتيال ضمن عملية تطوير منتجاتها اعتباراً من يناير 2025، ستجعل مبادرة “Secure Future Initiative” تقييمات المخاطر المتعلقة بالاحتيال جزءاً من مراحل تصميم المنتجات”.

نصائح لحماية المستهلكين من الاحتيال

“تجنب العروض التي تبدو عاجلة أو “لفترة محدودة”.

التحقق من عنوان الموقع قبل النقر على الروابط.

تجنب التحويلات البنكية أو الدفع بالعملات الرقمية لأغراض غير موثوقة.

التأكد من مصداقية أصحاب العمل قبل مشاركة أي معلومات شخصية أو مالية”.

وتواصل “مايكروسوفت”، “تحسين استراتيجياتها لمكافحة الاحتيال مع تطور التهديدات الرقمية. في عصر أصبح فيه الذكاء الاصطناعي سلاحًا بيد المهاجمين والمدافعين على حد سواء، تلتزم “مايكروسوفت” بتطوير منتجات ذات حماية مدمجة ضد الاحتيال، وتزويد مستخدميها بالأدوات والمعرفة اللازمة لحماية بياناتهم وخصوصيتهم”.