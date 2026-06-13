الذكاء الاصطناعي تحت الرقابة.. خطوة «غير مسبوقة» من أنثروبيك

في تطور مفاجئ يعكس تصاعد التوتر بين الابتكار التكنولوجي ومتطلبات الأمن القومي، أعلنت شركة “أنثروبيك”، تعليق الوصول إلى اثنين من أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي لديها، وذلك امتثالاً لتوجيه حكومي أمريكي مرتبط باعتبارات الأمن القومي، في خطوة وُصفت بأنها من أكثر القرارات حساسية في قطاع الذكاء الاصطناعي خلال الفترة الأخيرة.

ووفق تدوينة رسمية صادرة عن الشركة، جاء القرار بعد ثلاثة أيام فقط من الإطلاق الرسمي لنموذج “Fable 5”، حيث تلقت “أنثروبيك” أمراً حكومياً يقضي بحظر وصول جميع الرعايا الأجانب، بمن فيهم العاملون داخل الشركة، إلى نموذجي “Fable 5” و“Mythos 5”، بسبب مخاوف تتعلق بإمكانية استخدام هذه التقنيات في سياقات تمس الأمن القومي الأمريكي.

وأضافت الشركة أن الامتثال الكامل للتوجيه الحكومي فرض عليها وقف إتاحة النموذجين أمام جميع العملاء حول العالم، موضحة أن “النتيجة الفعلية لهذا الأمر هي ضرورة تعليق النموذجين لضمان الالتزام الكامل بالقرار”، في إشارة إلى تأثير مباشر وشامل على خدماتها التجارية.

ويأتي هذا التطور بعد فترة قصيرة من إعلان الشركة عن إطلاق نموذجها الجديد “Fable 5”، الذي روّجت له باعتباره نقلة نوعية في قدرات التحليل والتوليد اللغوي، إلى جانب نموذج “Mythos 5” الذي كان يُتوقع أن يعزز موقع الشركة في سوق المنافسة العالمية للذكاء الاصطناعي المتقدم.

القرار أثار جدلاً واسعاً في الأوساط التقنية، إذ يرى خبراء أن الخطوة تعكس بداية مرحلة جديدة من “تقييد الوصول” إلى النماذج الأكثر تطوراً، خصوصاً مع ازدياد المخاوف من استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات الأمن السيبراني والتطبيقات العسكرية، مقابل استمرار شركات التكنولوجيا في توسيع قدراتها بوتيرة متسارعة.

وفي سياق متصل، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقّع الأسبوع الماضي مرسوماً تنفيذياً لتنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، يتضمن إمكانية فرض رقابة حكومية على النماذج الأكثر تقدماً تحت شعار الأمن السيبراني، مع الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تُطرح “على أساس تطوعي” من قبل الشركات، ما يفتح باباً واسعاً لتباين التفسيرات حول حدود التطبيق الفعلي لهذه السياسات.

وتُعرف شركة “أنثروبيك” بأنها من أبرز الشركات التي تبنّت خطاب “السلامة أولاً” في تطوير الذكاء الاصطناعي، حيث ركزت منذ تأسيسها على دمج معايير الأمان والضبط في تصميم نماذجها، في محاولة لتحقيق توازن بين التطور التقني السريع والمخاطر المحتملة لهذه التقنيات.

لكن القرار الأخير يضع الشركة في قلب نقاش عالمي متصاعد حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، وحدود إتاحته، ومدى قدرة الحكومات على ضبط النماذج المتقدمة دون إبطاء الابتكار أو خلق فجوات في الوصول بين الدول والمستخدمين.

ويرى مراقبون أن ما حدث مع “أنثروبيك” قد يشكل سابقة تنظيمية، يمكن أن تُبنى عليها إجراءات مشابهة في شركات أخرى، في وقت تتسابق فيه كبرى شركات التكنولوجيا على تطوير نماذج أكثر قدرة وتأثيراً، وسط سباق عالمي لا يخلو من اعتبارات سياسية وأمنية متزايدة.