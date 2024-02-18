الذكاء الاصطناعي.. في خدمة الحج والعمرة!

مع دخول ثورة الذكاء الاصطناعي في العالم كافة المجالات، بدأت الدول تتنافس لإطلاق الميزات العديدة لاستخدامه وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

وفي هذا السياق، أعلنت السعودية عن إطلاق روبوت للذكاء الاصطناعي، في خدمة الحج والعمرة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أطلقت “روبوتا توجيهيا”، يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك لتسهيل شعائر الحج والعمرة على قاصدي بيت الله الحرام.

واضافت أن هذه الخطوة في إطلاق “الروبوت التوجيهي” تعد إضافة نوعية لخدمات رئاسة الشؤون الدينية، وخطوة إيجابية ستقدم خدمات متقدمة للحجاج تُلبي احتياجاتهم وتُساعدهم على أداء مناسكهم بشكل صحيح.

وذكرت رئاسة الشؤون الدينية في بيان لها، أن هذا الروبوت المُبتكر يُقدم خدمات متعددة للزوار، أهمها الرد على أسئلة الحجاج والمعتمرين حول كيفية أداء مناسك الحج والعمرة بدقة ووضوح، مستنداً إلى أحدث الفتاوى الدينية المعتمدة.

كما يقدم الروبوت شرحًا مبسطا لمناسك الحج والعمرة باللغة العربية و 11 لغة عالمية أخرى، مما يُسهل فهمها على جميع الزوار من مختلف أنحاء العالم، وكذلك يُتيح الروبوت للزوار التواصل مع العلماء والمشايخ عبر تقنية الاتصال المرئي، للحصول على فتاوى مباشرة حول المسائل الدينية التي تُشغل بالهم، وفق البيان.

وبحسب البيان، يقدم الروبوت أيضا خدمة الترجمة الفورية للخطب والدروس الدينية التي تُلقى في المسجد الحرام إلى 11 لغة عالمية، مما يُتيح للجميع الاستفادة منها دون الحاجة إلى مترجمين.

وأشار البيان إلى أنه يُمكن للروبوت الرد على استفسارات الحجاج والمعتمرين بسرعة ودقة عالية، ما يُوفر لهم الوقت والجهد، حيث تقدم خدمة “الروبوت التوجيهي” على مدار الساعة، مما يُتيح للزوار الحصول على المعلومات والفتاوى في أي وقت.

يذكر أن الدول العربية كانت السباقة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال الآونة الأخيرة، وكان استطلاع للرأي كشف مؤخرا أن منطقة الشرق الأوسط احتلت مكانة الصدارة على مستوى العالم في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.