«الذكاء الاصطناعي» في قلب العملية.. إسرائيل تكشف تفاصيل اغتيال خامنئي

نقلت صحيفة “إسرائيل هيوم” تفاصيل موسعة عما وصفته بعملية اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، مشيرة إلى أنها واحدة من أكثر العمليات تعقيدًا في تاريخ إسرائيل، ونفذتها شعبة الاستخبارات وسلاح الجو ضمن ما أُطلق عليه عملية “زئير الأسد”، وفق ما أوردته الصحيفة.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصدر في شعبة الاستخبارات، فإن ما جرى جاء نتيجة عمل استخباراتي معقد استند إلى أدوات تكنولوجية متقدمة، شملت أنظمة ذكاء اصطناعي سرية، إلى جانب مراقبة رقمية واسعة النطاق لتحركات شخصيات مقربة من القيادة الإيرانية.

وأضاف المصدر أن الفريق الاستخباراتي عمل بشكل سري ودقيق، عبر تتبع الهواتف المحمولة للمحيطين بالمرشد، وربطها بأنظمة مراقبة وكاميرات متصلة بالإنترنت داخل إيران، بهدف رسم صورة تفصيلية عن الروتين اليومي المستهدف، ثم إدخال البيانات إلى نظام ذكاء اصطناعي لتحليل التحركات وتحديد أنماط الحركة.

ووفق الرواية التي أوردتها الصحيفة، فقد أتاح هذا النظام تنفيذ ما وصفته بـ”مطاردة رقمية دقيقة”، سمحت بتتبع الهدف داخل عدة مواقع في وقت متزامن، بما ضمن استهدافه في اللحظة المناسبة.

وتشير التفاصيل إلى أن العملية بلغت ذروتها في 28 فبراير عند الساعة 8:15 صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث جرى التأكد من وجود خامنئي داخل مجمع في طهران برفقة شخصيات بارزة في القيادة الأمنية الإيرانية.

وبحسب “إسرائيل هيوم”، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات متزامنة على ثلاثة أهداف مختلفة، مستخدمًا 40 ذخيرة موجهة خلال 40 ثانية، في عملية وصفتها الصحيفة بأنها استهدفت مراكز القيادة والسيطرة داخل المنظومة الأمنية الإيرانية.

وتضيف الصحيفة أن العملية أدت إلى حالة من الارتباك داخل البنية السياسية والعسكرية الإيرانية، مع انهيار في آليات التنسيق واتخاذ القرار، وفق ما نقلته عن مصادر في شعبة الاستخبارات.

كما أشارت الرواية إلى أن النظام الإيراني دخل في حالة من “الفوضى وعدم الاستقرار” عقب العملية، مع صعوبة في تحديد آليات القيادة بعد الحدث.

وذكرت الصحيفة أن تقارير استخباراتية إسرائيلية وصفت خامنئي خلال حياته بأنه شخصية شديدة التشدد، لعبت دورًا محوريًا في رسم السياسات الإقليمية الإيرانية، بما في ذلك دعم قوى حليفة لإيران في المنطقة، وفق تعبيرها.

وفي تطور لافت ضمن الرواية ذاتها، أشارت الصحيفة إلى أنه جرى تعيين مجتبى خامنئي خلفًا له، في إطار انتقال قيادة اعتبرته الرواية غير تقليدي داخل النظام الإيراني، مع استمرار حالة الارتباك داخل مؤسسات الدولة.

وختمت الصحيفة نقلها عن مصادر استخباراتية بالقول إن المؤشرات الحالية داخل إيران تعكس اضطرابًا في مستويات الحكم واتخاذ القرار، مع وجود فراغات في التنسيق بين المؤسسات العسكرية والسياسية.