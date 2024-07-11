الذكاء الاصطناعي يتصدر العدد الجديد من مجلة «بيت العرب»

أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية العدد الجديد من مجلة «بيت العرب»، حيث تضمن مجموعة من الموضوعات والقضايا التي تشغل الساحتين الإقليمية والعالمية، فضلا عن أنشطة جامعة الدول العربية.

وتصدر موضوع الذكاء الاصطناعي موضوعات عدد المجلة (يوليو 2024)، حيث خصصت المجلة افتتاحيتها لهذا الموضوع.

إذ كتب السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية أن الحضارة الإنسانية مع بروز تطبيقات الذكاء الاصطناعي دخلت مرحلة جديدة في نطاق ما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة والتي أثارت نقاشا معمقا حول ما يتيحه هذا التطور من فرص وأدوات الاستدامة وتجاوز تباطؤ تحقيق أهداف التنمية الشاملة ومواجهة التحديات التنموية المتعددة، دون إغفال ما يكتنف هذه التطبيقات من مخاطر على أنماط العيش وفقدان الوظائف والتهديدات الجسيمة للقيم الإنسانية المتعارف عليها.

وأضاف خطابي، في الافتتاحية التي جاءت بعنوان “من أجل حكامة عربية في مجال الذكاء الاصطناعي”، أنه في كل الأحوال، فإن طبيعة التطور البشري يجعل من التوجه نحو المستقبل خيارا حتميا لا محيد عنه يستلزم الانخراط في هذا التحول بتملك التقنيات التكنولوجية الذكية وتعزيز القدرات والمهارات في هذا المجال واستغلالها في خدمة القطاعات الإنتاجية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية.

وتابع أنه في هذا الصدد، يعمل قطاع الإعلام والاتصال على رصد واستقراء المستجدات المتصلة بالذكاء الاصطناعي في سياق هذا التطور التكنولوجي الذي أصبح يحظى باهتمام خاص في أجندة اجتماعات الأمانة العامة والمجالس الوزارية بما فيها مجلس وزراء الإعلام والمنظمات المتخصصة التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية.