«الذكاء الاصطناعي» يحدث ثورةً في عالم البناء

كشف علماء عن “تطوير طائرات مسيرة من دون طيار “درون”، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تستخدم تقنيات وبرامج متطورة تعمل على اكتشاف العيوب الهيكلية لعمليات البناء”.

وأعلن معهد موسكو للطيران، “بأن الطائرات المسيرة الجديدة تم تجهيزها بتقنيات وبرمجيات متقدمة، تجعلها قادرة على اكتشاف العيوب الهيكلية للأبنية بدقة عالية”.

وأشار المعهد إلى أنه “تم إنتاج وتسليم طائرتين ليتم اختبارهما على أرض الواقع”.

وأكد مكسيم كالياغين، كبير المصممين في قسم تطوير المركبات المسيّرة بالمعهد، “أن هذه الطائرات لا تقل شأناً عن نظيراتها الأجنبية، حيث تم تطوير تقنيات تعتمد على الرؤية الآلية لتحديد مواقعها والتحرّك بشكل مستقل داخل الأبنية”.

وأضاف كالياغين، “أنه يمكن تزويد الطائرات بكاميرات عالية الدقة وأخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء، مما يتيح استخدامها في مراقبة محطات الطاقة الحرارية ومناجم استخراج المعادن”.