الذكاء الاصطناعي يدخل غرف الأخبار الليبية.. الأمم المتحدة وغوغل تطلقان أولى ورش «بصيرة»

في خطوة لتعزيز المهارات الرقمية للصحفيين الليبيين، أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أولى ورشات برنامج “بصيرة” للتطوير المهني، بالتعاون مع شركة “جوجل”، في 21 أيار، عبر تقنية التناظر المرئي، بمشاركة خمسين صحفياً وأكاديمياً وطالباً من مختلف المناطق الليبية، من الغرب إلى الشرق والجنوب، بينهم عشرون امرأة.

وقدّمت الورشة باميلا كسرواني، زميلة التدريس في مبادرة أخبار جوجل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تعمل كذلك صحفية في “فرانس 24” ومحاضرة مساعدة سابقة في الجامعة الأمريكية في دبي.

وركزت الجلسة على الأدوات المتقدمة التي توفرها جوجل، والتي تتيح للصحفيين تحسين كفاءتهم في البحث والتحقق، مثل أداة NotebookLM المخصصة لتسهيل تنظيم المعلومات وتحليلها، وأداة PinPoint لتسريع عمليات التنقيب في الوثائق، ومتصفح Fact Check Explorer المخصص لتدقيق الادعاءات والصور بالاستناد إلى مصادر موثوقة حول العالم.

كما تعرّف المشاركون على إمكانيات منصة Gemini التي تساعد على أتمتة المهام الصحفية الرتيبة مثل التفريغ والترجمة والدبلجة، مما يوفر وقتاً أكبر للتركيز على المحتوى الإبداعي.

يأتي هذا النشاط ضمن برنامج “بصيرة” الذي يهدف إلى تمكين الإعلاميين الليبيين وتزويدهم بأدوات وتقنيات حديثة تعزز دقة المحتوى وموثوقيته في بيئة إعلامية معقدة.

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