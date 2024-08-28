الذكاء الاصطناعي يساعد بتمييز الخلايا السرطانية والسليمة

ذكرت مجلة Nature، أن “علماءً من الصين وإسبانيا، ابتكروا نظاما يعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكنه تمييز الخلايا السرطانية عن الخلايا السليمة”.

وأشارت المجلة، “إلى أن هذا النظام يمكنه أيضا اكتشاف العدوى الفيروسية داخل الخلايا في مرحلة مبكرة جدا”.

ووفقا للباحثين، “تعتبر خوارزمية التعلم الآلي التي ابتكروها عند استخدامها مع الفحص المجهري عالي الدقة، أداة دقيقة جدا في كشف عدم التجانس الخلوي (Heterogeneity)‏، ولكن لهذه التقنية بعض القيود التي يجب التغلب عليها قبل بداية التجارب والاختبارات السريرية”.

هذا وكان الأكاديمي ألكسندر غينسبورغ، مدير عام مركز غاماليا الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، سبق أن أعلن عن لقاح مضاد للسرطان، سيشارك الذكاء الاصطناعي في ابتكاره.