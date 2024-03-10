«الذكاء الاصطناعي» يستهلك كهرباء بآلاف الأضعاف عن المستخدمة بالمنازل

كشفت مجلة أمريكية أن الذكاء الاصطناعي يستهلك كميات من الكهرباء تتجاوز استخدام بعض الدول.

ووفقا لمجلة “”The New Yorker، يستهلك الذكاء الاصطناعي كميات ضخمة من الكهرباء، وبمستويات من المرجح وأنها تتجاوز نصف مليون كيلو واط في الساعة يومياً للاستجابة لنحو 200 مليون طلب يومياً، بينما الأسر الأميركية في المقابل تستخدم نحو 29 كيلو واط في الساعة يومياً.

وأشارت المجلة إلى أن روبوت الذكاء الاصطناعي “ChatGPT”، يستهلك أكثر من 17 ألف ضعف كمية الكهرباء المستخدمة لدى الأسرة الأميركية.

ووفق المجلة، تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2027، سيستهلك إجمالي قطاع الذكاء الاصطناعي ما يتراوح ما بين 85 و134 تيراواط في الساعة سنوياً.

ونقلت المجلة، حسابات العالم لدى البنك الوطني الهولندي أليكس دي فريس، بأنه في حالة اتجهت Google لدمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في كل عملية بحث، فإن ذلك سيستهلك 29 مليار كيلو واط في الساعة سنوياً، إذ تتجاوز تلك الكمية استهلاك دول مثل كينيا وجواتيمالا وكرواتيا من الكهرباء سنوياً.