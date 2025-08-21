«الذكاء الاصطناعي» يصل إلى الدردشة.. واتساب يطور طريقة كتابة الرسائل

بدأ تطبيق “واتس آب” باختبار ميزة مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل كتابة الرسائل، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وجعل المحادثات أكثر سلاسة ودقة.

ووفقًا للمعلومات الصادرة عن مواقع تقنية متخصصة، ظهر زر “مساعد الذكاء الاصطناعي” الجديد في أحدث نسخة اختبارية من واتس آب المخصصة لأنظمة iOS، ويقع بين أقسام الصور المتحركة (GIF) والملصقات (Stickers)، وعند النقر على الزر، يمكن للمستخدم كتابة مسودة أولية أو فكرة أساسية للرسالة، ليقوم الذكاء الاصطناعي بعد ذلك بتحليل المحتوى واقتراح نسخة محسنة ومنطقية للنص.

وتتيح الميزة للمستخدم اختيار أسلوب الرسالة من بين خمسة خيارات:

رسمي

فكاهي

ودي

تصحيح الأخطاء في النص الأصلي

إعادة صياغة النص واختيار مرادفات للكلمات

ويؤكد المطورون أن هذه الميزة تعمل مباشرة على جهاز المستخدم، دون نقل محتوى الرسائل أو مشاركته مع أي طرف ثالث، كما تلتزم الميزة بتشفير “من طرف إلى طرف” المعتمد في واتس آب، ما يمنع حتى شركة Meta من الوصول إلى بيانات الرسائل التي يتم كتابتها بواسطة الميزة الجديدة، ما يعزز حماية الخصوصية.

وتأتي هذه الإضافة في إطار سعي واتس آب لتقديم أدوات مبتكرة تساعد المستخدمين على كتابة رسائل واضحة وسلسة، مع تقليل الأخطاء اللغوية وتحسين أسلوب التعبير، خصوصًا في المحادثات الرسمية أو الاستقصائية.

ومن المتوقع أن تصل الميزة لجميع المستخدمين خلال العام الحالي كجزء من التحديثات الرسمية للتطبيق، لتصبح أداة نوعية تسهم في تسريع كتابة الرسائل وتحسين جودتها داخل أشهر تطبيق للمراسلة الفورية في العالم.