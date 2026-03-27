الذكاء الاصطناعي يقود أول «حفر ذاتي» في ليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بدأت إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستكشاف داخل الحقول النفطية، في خطوة تعكس توجّه قطاع الطاقة في ليبيا نحو التحول الرقمي وتعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية.

وأوضحت المؤسسة، عبر بيان رسمي، أن الشركة نفذت خلال اليومين الماضيين أول عملية حفر اتجاهي في حقل الخير باستخدام تطبيق قائم على الذكاء الاصطناعي، في إنجاز تقني يُعد الأول من نوعه في ليبيا والثاني على مستوى العالم في مجال توجيه الآبار بصورة ذاتية.

وجاء هذا التطور عبر دمج حلول رقمية متقدمة طورتها SLB، حيث أسهمت التقنية الجديدة في إحداث تحول ملحوظ في أداء عمليات الحفر.

وسجلت العمليات تضاعف معدل الاختراق ليصل إلى ضعف المعدل المسجل سابقًا في الحقل نفسه، بينما جرى توجيه القسم الأفقي من البئر بصورة ذاتية بالكامل، مع تثبيته بدقة داخل حدود المكمن النفطي.

وأشارت المؤسسة إلى أن النظام اعتمد على إجراء تعديلات فورية في الوقت الحقيقي أثناء عملية الحفر، من دون تدخل يدوي، ما وفر مستوى أعلى من الدقة والكفاءة التشغيلية.

وفي إطار هذه العملية، خضعت جميع السجلات البتروفيزيائية للتحليل الآلي بواسطة المحرك الرقمي لمستشار المكامن (SSA)، الأمر الذي أتاح تفسيرًا شاملًا وفوريًا لبيانات المكمن.

وامتد هذا التقييم الجيولوجي المتقدم إلى التحكم الكامل في مسار البئر، ما أدى إلى تنفيذ عملية الحفر الآلي الكامل للقسم الأفقي.

كما أتاح التكامل التقني بين مستشار المكمن (SSA) ومستشار الحفر المائل (DDA) تشغيل حلول الحفر المائل الذاتي (Neuro ADD) والتوجيه الجيولوجي الذاتي (Neuro AGS)، وهو ما يضمن تموضع البئر بدقة داخل المكمن المستهدف على امتداد القسم الأفقي.

ووفق البيان، جرى حفر المقطع الأفقي المنتج بطول 1800 قدم باستخدام هذه التقنيات الذكية، وهو ما أسهم في مضاعفة معدل الاختراق مع الحفاظ على مسار الحفر داخل الطبقة المنتجة المثلى المعروفة باسم Sweet Spot.

وأظهرت الاختبارات التشغيلية للبئر معدل إنتاج يومي بلغ 1060 برميلًا باستخدام المضخة الغاطسة عبر خانق بقياس 64/28 بوصة.

وتندرج هذه النتائج ضمن رؤية المؤسسة الوطنية للنفط الهادفة إلى تعزيز مستويات الإنتاج ورفع كفاءة العمليات في القطاع النفطي.

كما تعكس التزام شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بالابتكار التقني ودعم استراتيجية القطاع النفطي في ليبيا الرامية إلى زيادة الإنتاج وتحديث البنية التشغيلية.

ويرسخ هذا الإنجاز مكانة الشركة ضمن المؤسسات الرائدة في تبني التقنيات المتقدمة، كما يبرز قدرات الكوادر الفنية الوطنية التي أسهمت في تنفيذ المشروع بنجاح.

ويعزز هذا التطور حضور ليبيا ضمن الدول التي توظف حلول الطاقة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستكشاف والإنتاج.

وفي السياق نفسه، وجّه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان تحياته إلى إدارة وموظفي شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، معبرًا عن فخره بما حققته الشركة من تقدم تقني ونجاح متميز في تطوير صناعة النفط والارتقاء بها نحو مستوى الشركات العالمية الكبرى.