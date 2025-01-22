«الذهب» عند أعلى مستوياته وتراجع بأسعار «النفط والدولار»

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعا، حيث صعد في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2748.58 دولار للأونصة (الأوقية).

وبحسب وكالة “رويترز”، “سجل الذهب أعلى مستوى منذ الخامس من نوفمبر، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2763.40 دولار”.

وعلى صعيد العملات النفيسة الأخرى، “استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 30.85 دولار للأونصة، وزاد سعر البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 958.11 دولار واستقر سعر البلاتين عند 944.05 دولار”.

في السياق، “انخفضت العقود الآجلة لنفط خام برنت ثلاثة سنتات إلى 79.26 دولار للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في مارس آذار تسعة سنتات إلى 75.74 دولار”، بحسب بيانات وكالة “رويترز”.

كما انخفض مؤشر الدولار، الذي يتتبع سعر العملة مقابل اليورو والين وأربعة عملات منافسة رئيسية أخرى، 0.14 بالمئة إلى 108، وانخفض اليورو 0.07 بالمئة إلى 1.0420 دولار، بينما ارتفع الين قليلا إلى 155.40 مقابل الدولار، بحسب بيانات وكالة “رويترز:.