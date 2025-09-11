الذهب عند مستويات قياسية والمستثمرون يترقبون مؤشر أسعار المستهلكين

سجلت أسعار الذهب تراجعاً طفيفاً خلال تعاملات الخميس المبكرة، لكنها بقيت قريبة من مستويات قياسية مرتفعة مع ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والتي قد تؤثر على توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلى 3632.48 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3673.95 دولار يوم الثلاثاء. بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3٪ إلى 3669.80 دولار، وفقاً لبيانات وكالة رويترز.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في “تيست لايف”: “يبدو أن الذهب يعزز مكاسبه في الفترة الأخيرة مع ترقب الأسواق لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركية وما تعنيه لتوقعات خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي”.

ويأتي ذلك بعد بيانات أضعف من التقديرات لمؤشر أسعار المنتجين الأميركي، التي أظهرت انخفاضاً غير متوقع في أغسطس نتيجة انخفاض هوامش الخدمات التجارية وزيادات متواضعة في تكاليف السلع، ما عزز توقعات الأسواق بزيادة احتمالية تيسير السياسة النقدية.

وتترقب الأسواق حالياً صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركية اليوم الخميس، حيث تشير التوقعات إلى زيادة شهرية بنسبة 0.3٪ مقابل 0.2٪ في يوليو، وارتفاع التضخم السنوي إلى 2.9٪ مقابل 2.7٪ في الشهر السابق.

وتأثر الذهب عادةً بالسياسات النقدية، إذ يميل للارتفاع في ظل انخفاض أسعار الفائدة، ويعتبر ملاذاً آمناً عند التوقعات بتيسير السياسات النقدية، خاصة بعد تقرير الوظائف الأخير الذي أشار إلى تباطؤ سوق العمل الأميركي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.3٪ إلى 41.07 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.2٪ إلى 1383.10 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.3٪ إلى 1175.86 دولار.