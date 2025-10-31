الذهب والنفط يتراجعان.. الدولار القوي يضغط على الأسواق العالمية

تراجعت أسعار الذهب والنفط اليوم الجمعة، متأثرة بصعود الدولار الأمريكي وتصاعد حالة عدم اليقين بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة، مما يعكس تأثير السياسة النقدية الأمريكية على الأسواق العالمية للسلع الأساسية.

ففي سوق الذهب، انخفض السعر الفوري بنسبة 0.4% ليصل إلى 4005.54 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:59 بتوقيت غرينتش، رغم أن المعدن النفيس سجل مكاسب بنحو 3.9% خلال الشهر الجاري. واستقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر المقبل عند 4018.10 دولار للأونصة.

وأكد تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة “كيه سي إم تريد”، أن موقف رئيس الاحتياطي الفيدرالي المتشدد خلال الأسبوع الحالي لم يصب في صالح الذهب، مضيفًا أن احتمالية خفض أسعار الفائدة في ديسمبر قد تكون أصعب مما كان متوقعًا، ما عزز الدولار وجعل الاستثمار في الذهب أقل جاذبية من منظور العائد.

أما في أسواق النفط، فقد تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.55% لتصل إلى 64.64 دولار للبرميل، في حين هبط خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 0.71% إلى 60.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:10 بتوقيت غرينتش.

وأشار محللون في بنك ANZ إلى أن قوة الدولار الأمريكي أثرت على شهية المستثمرين في سوق السلع الأساسية، مؤكدين أن تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن عدم ضمان خفض أسعار الفائدة في ديسمبر 2025 أثرت على تحركات السوق.

كما ضغطت بيانات صينية ضعيفة على النفط، بعد أن أظهر مسح رسمي انكماش نشاط المصانع في الصين للشهر السابع على التوالي خلال أكتوبر الجاري، مما ساهم في تراجع الخامين بنسبة متوقعة تصل إلى نحو 3% خلال الشهر.

ويعكس هذا الانخفاض المشترك في الذهب والنفط التحديات التي تواجه الأسواق مع تزايد قوة الدولار وتباين السياسات النقدية العالمية، في وقت تترقب فيه الأسواق أي إشارات جديدة حول تحركات أسعار الفائدة الأمريكية واستقرار الاقتصاد الصيني.