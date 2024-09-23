الذهب يبلغ قمة تاريخية جديدة والنفط يواصل ارتفاعه

مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، في تعاملات اليوم الاثنين، لتبلغ قمة تاريخية جديدة، كما وصلت أسعار النفط ارتفاعها.

وبحسب وكالة “بلومبرغ”، “ارتفعت العقود الآجلة للمعدن بنسبة 0.32 % إلى 2654.7 دولار للأونصة، وقبل ذلك بدقائق بلغت العقود 2655.8 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخ تداولات المعدن، فيما صعدت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.18% إلى 31.442 دولار للأونصة”.

بدورها، صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، و”ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.80% إلى 71.57 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.72% إلى 75.03 دولار للبرميل”.