الذهب يتألق في أكتوبر.. مكاسب قوية رغم تقلبات الأسواق العالمية

سجلت أسعار الذهب خلال شهر أكتوبر 2025 مكاسب شهرية تجاوزت 3%، مواصلة ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي، رغم تراجعها في ختام تعاملات الأسبوع الأخير من الشهر.

ففي جلسة أمس الجمعة، انخفضت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.54% لتسجل نحو 4002.92 دولار للأونصة، كما تراجعت العقود الآجلة تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 0.48% لتستقر عند 3996.50 دولار للأونصة.

وعلى الصعيد الشهري، ارتفع المعدن الأصفر بنسبة 3.2% في أكتوبر، مدعوماً بتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال النصف الأول من الشهر، قبل أن تهدأ المخاوف جزئياً عقب توصل البلدين إلى اتفاق تجاري مبدئي.

ويرى محللون أن الأداء الإيجابي للذهب يعكس استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، إلى جانب تقلبات الدولار الأمريكي وتذبذب عوائد السندات، ما يدفع المستثمرين إلى الاحتفاظ بالذهب كأداة تحوط في ظل التوترات الاقتصادية والجيوسياسية.