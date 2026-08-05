الذهب يحقق مكاسب جديدة.. تجاوز 4200 دولار للأونصة

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء بأكثر من 1%، لتتجاوز مستوى 4200 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ نحو شهر، مدعومة بتراجع الدولار الأميركي وانخفاض أسعار النفط، في تحرك يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بالمعدن النفيس وسط تحولات الأسواق العالمية.

وجاء صعود الذهب جاء في وقت تراقب فيه الأسواق عن كثب تطورات الاقتصاد الأميركي، خصوصًا بيانات الوظائف المنتظر صدورها، والتي تعد من المؤشرات المهمة التي يعتمد عليها المستثمرون في تقييم المسار المقبل للسياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وسجلت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر في بورصة “كومكس” بمدينة نيويورك ارتفاعًا بنسبة 1.07%، لتصل إلى 4196.9 دولارًا للأونصة، بعدما لامست خلال جلسة التداول مستوى 4200.22 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى تسجله منذ 6 يوليو الماضي.

ويحظى الذهب بمتابعة واسعة من المستثمرين باعتباره أحد أبرز الأصول التي تلجأ إليها الأسواق في فترات التقلبات الاقتصادية، إذ تتأثر أسعاره بشكل مباشر بتحركات الدولار الأميركي وتوقعات أسعار الفائدة.

ويؤدي تراجع الدولار عادةً إلى زيادة جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، بينما تدفع توقعات خفض أسعار الفائدة المستثمرين نحو المعدن النفيس، مع انخفاض العوائد على الأصول المرتبطة بالعملات.

وتأتي مكاسب الذهب الحالية في ظل استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية بشأن توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال الفترة المقبلة، حيث يبحث المستثمرون عن مؤشرات جديدة تحدد توقيت ومسار أي تغييرات محتملة في السياسة النقدية.