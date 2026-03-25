الذهب يتجاوز 4547 دولار للأونصة.. ماذا عن النفط؟

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تراجع أسعار النفط، ما خفف المخاوف من التضخم وزيادة أسعار الفائدة، وسط تقارير عن خطة أمريكية مكونة من 15 نقطة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعاً بنسبة 1.64% ليصل إلى 4547.58 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو المقبل بنسبة 3.8% إلى 4580.09 دولار.

وسجلت المعادن النفيسة الأخرى مكاسب ملحوظة، حيث ارتفعت الفضة بنسبة 3.8% لتصل إلى 73.94 دولار، بينما صعد البلاتين بنسبة 2.6% إلى 1984.05 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.5% إلى 1461.75 دولار.

وفي المقابل، انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، مما ساهم في تهدئة المخاوف التضخمية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 3.49% إلى 100.84 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 3.23% إلى 89.37 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بنحو 5٪ يوم الثلاثاء قبل أن تتقلص مكاسبها لاحقاً وسط تداولات متقلبة، بحسب كبير المحللين في “نيسان سكيوريتيز إنفستمنت”، هيرويوكي كيكوكاوا، الذي أشار إلى أن توقعات وقف إطلاق النار دعمت السوق مؤقتاً، لكن الغموض حول نجاح المفاوضات حد من وتيرة البيع.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تحقيق تقدم في مساعي التوصل لاتفاق مع إيران، بما في ذلك الحصول على تنازل مهم يتعلق بملف الطاقة غير النووية ومضيق هرمز، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وتهدف واشنطن من خلال هذه الخطة إلى هدنة مؤقتة تستمر لمدة شهر لبحث وقف البرنامج النووي الإيراني ووقف دعم الحلفاء وإعادة فتح مضيق هرمز.

وأبدى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف استعداده لاستضافة محادثات بين الطرفين، رغم نفي إيران الدخول في مفاوضات مباشرة، بينما أفادت تقارير بأن طهران قد تسمح بمرور السفن غير المعادية عبر مضيق هرمز بشرط التنسيق معها.

وبحسب بيانات أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي.إم.إي”، لا يتوقع المتداولون خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الجاري، ما يعكس تأثير الأحداث الجيوسياسية على أسواق الذهب والطاقة.