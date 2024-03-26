الذهب يتحرك بنطاق ضيق مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

بقيت أسعار الذهب حبيسة نطاق ضيق، الثلاثاء، مع تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الأميركية، المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع، والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأميركي هذا العام.

وبلغت أسعار الذهب مستوى قياسيا الأسبوع الماضي بعدما أشار صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024 على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة مؤخرا.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر 0.3 بالمئة في فبراير، مما سيحافظ على المعدل السنوي عند 2.8 بالمئة.

تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.06 بالمئة عند 2,170.60 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:18 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.25 بالمئة إلى 2,170.95 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.19 بالمئة عند 24.63 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 906.10 دولار، والبلاديوم 0.4 بالمئة أيضا إلى 1009.14 دولار.