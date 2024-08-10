الذهب يتراجع رغم تزايد الثقة في خفض سعر الفائدة

سجلت أسعار الذهب تراجعا أسبوعيا طفيفا، وذلك رغم صعودها بآخر تداولات الأسبوع، الجمعة، بدعم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية مع تزايد ثقة المستثمرين في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض سعر الفائدة في سبتمبر.

وتكبدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية تراجعا أسبوعيا طفيفا بنحو 0.5 بالمئة، بعد أن زادت بنسبة 0.16 بالمئة في تعاملات الجمعة، لتصل إلى 2431.32 دولارا للأونصة.

إلا أن العقود الأميركية الآجلة للذهب قد أنهت تداولات الجمعة على ارتفاع بنسبة 0.4 بالمئة إلى 2473.4 دولار، الجمعة، لتحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.14 بالمئة.

وهوى المعدن النفيس بنحو ثلاثة بالمئة يوم الاثنين بعد أن عمل المستثمرون على تعديل مراكزهم بالتزامن مع عمليات بيع أوسع نطاقا للأسهم.

وانخفض الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات منافسة، مما جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية، الجمعة، بنسبة 0.4 بالمئة إلى 27.44 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 920.47 دولار. وسجل المعدنان خسائر أسبوعية.

وانخفض البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 903.3 دولار رغم تحقيق مكاسب أسبوعية.