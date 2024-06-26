الذهب يتراجع لأدنى مستوى في نحو أسبوعين

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ قرابة أسبوعين، الأربعاء، مع ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات للتضخم تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات حول خفض أسعار الفائدة الأميركية.

بحلول الساعة 10:59 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة عند 2308 دولارات للأونصة، مسجلا أدنى مستوياته منذ 14 يونيو.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2319.50 دولار.

وكررت ميشيل باومان عضو مجلس محافظي المركزي الأميركي، الثلاثاء، وجهة نظرها في أن إبقاء تكاليف الاقتراض دون تغيير “لبعض الوقت” ربما يكون كافيا للسيطرة على التضخم، لكنها عبرت أيضا عن استعدادها لتشديد السياسة النقدية إذا تطلب الأمر.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفع الدولار 0.3 بالمئة مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، في حين زادت أيضا عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات.

ويترقب المستثمرون تقديرات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة في الربع الأول، ومناظرة حاسمة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب غدا الخميس، وتقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يصدر يوم الجمعة.

وأظهرت بيانات صدرت أمس الثلاثاء أن معنويات المستهلك الأميركي تراجعت في يونيو وسط مخاوف إزاء الآفاق الاقتصادية، لكن يظل هناك تفاؤل حيال سوق العمل وسط توقعات بتضخم معتدل على مدى العام المقبل.

ويُنظر إلى الذهب على أنه ملاذ من الضبابية الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 28.86 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 943.91 دولار، في حين قفز البلاتين 1.5 بالمئة إلى 996.10 دولار.