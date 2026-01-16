تراجع الذهب رغم بقائه قرب مستويات قياسية

تراجع الذهب في تعاملات اليوم مع انحسار توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، عقب صدور بيانات اقتصادية قوية دعمت استمرار السياسة النقدية المتشددة، وفرضت ضغوطًا على أسعار المعدن النفيس رغم بقائه قرب مستوياته القياسية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% بحلول الساعة 04:26 بتوقيت غرينتش، ليسجل 4598.52 دولارًا للأونصة، بينما يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 2%، بعد تسجيله أعلى مستوى تاريخي عند 4642.72 دولارًا للأونصة خلال جلسة الأربعاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.5% إلى 4601.80 دولارًا للأونصة، مع تحول اهتمام المستثمرين نحو الدولار والأصول المرتبطة به، في ظل تقييمهم لمسار السياسة النقدية الأمريكية.

وأشار المحلل في كابيتال دوت كوم كايل رودا إلى أن الضغوط على الذهب جاءت مع تراجع احتمالات انخراط الولايات المتحدة في الاضطرابات الاجتماعية داخل إيران، إلى جانب بيانات اقتصادية أمريكية أظهرت متانة سوق العمل وعدم وجود حاجة فورية لخفض أسعار الفائدة.

وسجل الدولار مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، بعدما كشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بمقدار 9 آلاف طلب إلى 198 ألف طلب بعد التعديل الموسمي، مقابل توقعات بلغت 215 ألف طلب، وهو ما عزز قوة العملة الأمريكية في الأسواق.

ويؤدي ارتفاع الدولار عادة إلى زيادة تكلفة شراء الذهب والمعادن النفيسة الأخرى على حائزي العملات الأجنبية، وهو ما يضغط على الأسعار ويحد من جاذبية المعدن الأصفر في الأجل القصير.

وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.8% إلى 90.70 دولارًا للأونصة، رغم توجهها لتحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 13%، عقب تسجيلها أعلى مستوى تاريخي عند 93.57 دولارًا للأونصة في الجلسة السابقة.

وانخفض البلاتين بنسبة 2.8% إلى 2342.14 دولارًا للأونصة، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 2.3% إلى 1759.07 دولارًا للأونصة، بعد وصوله إلى أدنى مستوياته خلال أسبوع في وقت سابق من الجلسة.