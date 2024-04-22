الذهب يتراجع 1% مع انحسار مخاوف اتساع الصراع في الشرق الأوسط

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة، الاثنين، إذ أدى انحسار المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط إلى تراجع الإقبال على الملاذ الآمن.

بحلول الساعة 11:03 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 2354.61 دولار للأونصة.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.9 بالمئة إلى 2368.90 دولار.

وقللت طهران من أهمية الهجوم المنسوب لإسرائيل بطائرات مسيرة على إيران فيما يبدو أنها خطوة تهدف إلى تجنب التصعيد في المنطقة.

وارتفعت الأسعار إلى 2417.59 دولار في الجلسة السابقة وهو مستوى لا يبعد كثيرا عن المستوى القياسي المرتفع البالغ 2431.29 دولار الذي سجلته في 12 أبريل، عندما لجأ المستثمرون إلى الملاذ الآمن مع تراجع الأسهم عالميا.

واستعادت الأسهم بعض قوتها منتصف الأٍسبوع الجاري كما انخفضت أسعار النفط والسندات بصورة طفيفة مما يشير إلى التحول بعيدا عن الموقف الدفاعي الذي تبناه المستثمرون مطلع الأسبوع.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 3.4 بالمئة إلى 27.68 دولار للأونصة، وخسر البلاتين 0.7 بالمئة إلى 925.05 دولار ونزل البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1009.65 دولار.