الذهب يحطم الأرقام القياسية.. الفيدرالي الأمريكي يدفع الأسعار للذروة

سجّل الذهب قفزة قوية ليبلغ مستوى قياسيًا جديدًا في تعاملات اليوم الاثنين، مدعومًا بتزايد توقعات المستثمرين بشأن توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وارتفعت العقود الآجلة لشهر ديسمبر بنسبة 1.34% إلى 3755.50 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى تسجله منذ بدء التداول على هذا العقد، أما العقود الفورية للذهب فصعدت بنسبة 0.96% لتصل إلى 3720.81 دولارًا للأونصة، بعدما لامست ذروتها القياسية عند 3719.65 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك “يو بي إس” السويسري: “أتوقع أن يواصل الذهب تسجيل مستويات تاريخية هذا الأسبوع، خصوصًا إذا أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيضات جديدة في أسعار الفائدة”.

ويُرتقب أن يدلي عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بتصريحات مهمة هذا الأسبوع، أبرزهم جيروم باول، رئيس البنك، الذي سيلقي خطابًا غدًا الثلاثاء، يترقبه المستثمرون عالميًا بحثًا عن إشارات حول مستقبل السياسة النقدية.