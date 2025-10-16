الذهب يحطم الأرقام القياسية ويصل إلى 4250 دولاراً للأونصة

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس رقماً قياسياً جديداً، حيث تجاوز سعر الأونصة مستوى 4250 دولاراً للمرة الأولى في التاريخ. وارتفعت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر 2025 بنسبة 1.19% في بورصة “كوميكس” بنيويورك، لتصل إلى 4251.56 دولاراً للأونصة.

ويعتبر الذهب تقليدياً ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات الأزمات، وهو ما يفسر الارتفاع الكبير في الطلب عليه وسط تزايد التوترات الجيوسياسية في مختلف أنحاء العالم. هذه التوترات تشمل الصراعات والنزاعات الإقليمية التي تدفع بالمتداولين نحو المعدن الأصفر كوسيلة للحفاظ على قيمة أموالهم.

وقد ساهمت عدة عوامل في هذا الارتفاع، أبرزها أزمة إغلاق الحكومة الأمريكية، فضلاً عن التوقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة، ما أضعف الدولار الأمريكي ودفع المستثمرين للبحث عن بدائل استثمارية أكثر أماناً مثل الذهب.

إضافة إلى ذلك، عززت انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبنك الفيدرالي بسبب تأخره في خفض الفائدة، من الضغوط على الدولار الأمريكي، مما ساهم في زيادة الإقبال على الذهب كأداة تحوط ضد مخاطر التضخم والانكماش.

وتعد هذه الأرقام أيضاً انعكاساً للقلق العالمي بشأن الديون الحكومية المتزايدة في الاقتصادات الكبرى، فضلاً عن عدم اليقين الناجم عن سياسات ترامب التجارية، ما يضع الذهب في صدارة الخيارات الاستثمارية.