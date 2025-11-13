الذهب يحقق أعلى مستوى منذ أكتوبر.. والفضة تصل لأول مرة بالتاريخ إلى 54 دولار

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تشريع حكومي أنهى أطول إغلاق للحكومة في تاريخ الولايات المتحدة، ما أعاد تدفق البيانات الاقتصادية المهمة وعزز توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد الذهب في العقود الفورية بنسبة 0.2% إلى 4207.24 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:37 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 21 أكتوبر الماضي، بينما استقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة لتسليم ديسمبر عند 4211 دولارًا للأونصة.

وقال غيغار تريفيدي، كبير محللي الأبحاث في “ريلاينس” للأوراق المالية، إن الذهب يواصل تسجيل المكاسب مدفوعًا بضعف الدولار وتوقعات بخفض أسعار الفائدة واستمرار تراكم البنوك المركزية، ويُعرف الذهب بأنه غير مدر للعائد، ما يجعله يؤدى جيدًا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وحالة عدم اليقين الاقتصادي.

وفي بورصة “كومكس” الأمريكية، قفزت العقود الآجلة للذهب لتسليم ديسمبر 2025 فوق مستوى 4200 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ 21 أكتوبر، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 2.06% إلى 4200.9 دولار، ثم صعدت إلى 4206.2 دولار للأونصة مسجلة ارتفاعًا بنسبة 2.18%.

كما شهدت أسواق الفضة تحسنًا ملحوظًا، حيث تجاوزت العقود الآجلة للفضة لتسليم ديسمبر 2025 مستوى 53 دولارًا للأونصة للمرة الأولى منذ 17 أكتوبر، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 5.34% ليصل السعر إلى 53.455 دولارًا للأونصة.

ومع استمرار المكاسب، تخطت أسعار الفضة حاجز 54 دولارًا للأونصة لأول مرة في التاريخ، حيث صعدت عقود ديسمبر 2025 بنسبة 1.46% لتصل إلى 54.24 دولارًا، وسجلت ذروة عند 54.395 دولارًا للأونصة خلال التداولات.