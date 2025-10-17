الذهب يحقق رقماً قياسياً جديداً.. تجاوز 4350 دولار للأونصة!

أعلنت بورصة كومكس (COMEX) في نيويورك عن وصول أسعار العقود الآجلة للذهب إلى مستوى قياسي غير مسبوق، حيث تجاوزت قيمة الأونصة 4350 دولارًا. وبلغ سعر المعدن النفيس 4354 دولارًا، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 2.5% مقارنة بالفترة السابقة.

ويعكس هذا الصعود القوي للذهب تزايد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، مما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو المعادن الثمينة كخيار استثماري آمن.

وفي نفس السياق، شهد مؤشر بورصة موسكو (IMOEX2) ارتفاعًا ملحوظًا خلال الجلسة المسائية، حيث سجل زيادة تجاوزت 6%، مما يعكس حركة إيجابية في الأسواق المالية الروسية وسط هذا المناخ الاقتصادي المتقلب.

وتُعد بورصة كومكس واحدة من أعرق وأهم الأسواق العالمية المتخصصة في تداول السلع الأساسية، لا سيما المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة، بالإضافة إلى النفط الخام والغاز الطبيعي. تأسست كومكس عام 1933، وهي جزء من مجموعة CME التي تدير عدة أسواق مالية عالمية.

يُذكر أن هذا المستوى القياسي في أسعار الذهب يعكس تفاعل الأسواق مع عوامل عدة منها التوترات الجيوسياسية، السياسات النقدية العالمية، والضغوط التضخمية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.