الذهب يحلق قرب أعلى مستوى تاريخي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لتقترب من مستويات قياسية تاريخية، مع استمرار توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة الأمريكية رغم التصريحات الحذرة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.3% إلى 3776.29 دولار للأونصة، بعد أن بلغت العقود الفورية أمس مستوى قياسي عند 3790.82 دولار للأونصة، بينما تراجعت العقود الآجلة بنسبة 0.2% لتصل إلى 3808 دولارات للأونصة.

وأكد كايل رودا، المحلل لدى “كابيتال كوم”، أن توقعات السياسة النقدية الأمريكية تظل المحرك الرئيسي لأسعار الذهب، مشيرًا إلى أن المخاطر الجيوسياسية ساهمت في تعزيز الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وأضاف رودا أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتشددة بشأن دفاع حلف شمال الأطلسي رفعت مستوى التوترات الجيوسياسية بشكل طفيف، ما زاد من اهتمام المستثمرين بالذهب كأداة حماية ضد المخاطر الاقتصادية والسياسية المحتملة.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل تقلبات الأسواق العالمية، حيث يسعى المستثمرون إلى التوازن بين عوائد الأصول ومخاطر التضخم والاضطرابات الجيوسياسية، مما يجعل الذهب خيارًا جذابًا للمحافظ على رأس المال.