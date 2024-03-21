الذهب يحلق لمستوى غير مسبوق وسط انخفاض الدولار وعوائد السندات

ارتفعت أسعار الذهب لمستوى غير مسبوق اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار وعوائد السندات، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على توقعاته لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2203.84 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:53 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2222.39 دولار في وقت سابق من الجلسة. وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.1% إلى 2206.30 دولار، وفق “رويترز”.

وأبقى المركزي الأميركي على أسعار الفائدة، أمس الأربعاء، لكن صناع السياسة أشاروا إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفضها ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024.

وتراجع الدولار لأدنى مستوى خلال أسبوع مقابل منافسيه.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 25.70 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.8% إلى 914.25 دولار وقفز البلاديوم 1.2% إلى 1034 دولارا.