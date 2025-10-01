الذهب يرتفع إلى مستويات قياسية.. سعر الأونصة يتجاوز 3870 دولار

واصل الذهب، تسجيل ارتفاعات غير مسبوقة، مسجلاً مستوى قياسياً عند 3864.42 دولار للأونصة في المعاملات الفورية، وسط تزايد المخاوف من الإغلاق الحكومي الأميركي وتوقعات خفض أسعار الفائدة، مما عزز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وسجل الذهب ارتفاعاً بنسبة 11.4% منذ بداية سبتمبر، في طريقه لتحقيق أفضل أداء شهري له منذ أغسطس 2011، مع استمرار الغموض السياسي في الولايات المتحدة بعد فشل الرئيس دونالد ترامب في إحراز تقدم يُذكر خلال اجتماعه مع الديمقراطيين لتفادي الإغلاق الحكومي.

وعززت البيانات الاقتصادية الأخيرة توقعات أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يلجأ إلى خفض إضافي لأسعار الفائدة، حيث تشير أداة “فيد ووتش” إلى أن السوق يقدر احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل بنسبة تقارب 89%.

واستمر الذهب في الصعود مع بدء الإغلاق الحكومي الأميركي، ليصل صباح الأربعاء إلى مستويات قياسية عند 3873.46 دولار للأونصة، فيما تجاوزت العقود الآجلة مستوى 3900 دولار للمرة الأولى على الإطلاق.

ويستفيد الذهب من المخاوف بشأن ضعف الدولار والوضع السياسي مع الجمود حول الإغلاق الحكومي، إضافة إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي العالمية.

كما شهدت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب والبنوك المركزية حول العالم تدفقات شراء كبيرة، مما رسخ مكانة المعدن كعنصر أساسي في سياسات الاحتياطي النقدي.

وعززت التوترات الجيوسياسية والتحالفات الدولية المتباينة جاذبية الذهب، الذي سجل في سبتمبر أفضل أداء شهري منذ 14 عاماً، بمكاسب تفوق 11%، مع توقعات بمواصلة ارتفاعه مع استمرار بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وتراجع جاذبية السندات الأميركية، وزيادة اهتمام صناديق التحوط والمستثمرين المؤسسيين بالمعدن النفيس.

وأشار تقرير “فايننشال تايمز” إلى أن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 47% منذ بداية العام، في طريقها نحو أفضل أداء سنوي منذ 1979، مدفوعة بالمخاوف من مستويات الدين الحكومي والتضخم والتساؤلات حول مكانة الدولار كأصل احتياطي.

وبلغت التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب نحو 100 طن في سبتمبر، وهو أسرع معدل شهري منذ أبريل، مما يعكس الثقة المتزايدة في الذهب كملاذ آمن وسط عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.