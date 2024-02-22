الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية، التي قد توفر مؤشرات على الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2026.7 دولار للأونصة، بعد أن سجل أمس الأربعاء أعلى مستوياته منذ التاسع من فبراير. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2036.9 دولار للأونصة.

وواصل مؤشر الدولار خسائره لليوم الرابع على التوالي، مما يزيد من جاذبية المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 885.30 دولارا للأونصة، وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 955.63 دولارا، فيما صعدت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.89 دولار اللأونصة.