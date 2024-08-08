الذهب يرتفع على خلفية التوترات الجيوسياسية وتوقعات الفائدة الأميركية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات الخميس، وسط توترات الشرق الأوسط والتفاؤل بخفض أسعار الفائدة الأميركية، بينما يترقب المتعاملون بيانات اقتصادية للحصول على أدلة على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 2389.42 دولار (الأونصة) بحلول الساعة 03:31 (بتوقيت غرينتش). وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 في المائة إلى 2428.40 دولار، وفق «رويترز».

وقال كبير محللي السوق في «أواندا» لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، كلفن وونغ، إن العوامل الأساسية الأطول أجلاً تبدو داعمة للذهب وتشمل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والمسار الهبوطي لعوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن إيران لن تظل صامتة إزاء العدوان.

وانخفض عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات، ما جعل السبائك غير المدرة للعائد أكثر جاذبية، في حين انخفض الدولار الأميركي أيضاً.

وتوقعت شركات السمسرة، بما في ذلك «جي بي مورغان» و«سيتي غروب» و«ويلز فارغو» خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل الفيدرالي في سبتمبر (أيلول) بعد تقرير التوظيف الأميركي الضعيف بشكل مفاجئ في الأسبوع الماضي لشهر يوليو (تموز).

وستركز السوق على بيانات طلبات البطالة الأميركية الأولية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، بينما من المتوقع أيضاً أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين.

وقال رئيس التعاملات في «وينغ فونغ» للمعادن النفيسة، بيتر فونغ: «في الأمد القريب أعتقد أن السوق ستستقر حول مستوى 2350 دولاراً وتتحرك نحو 2500 دولار في وقت لاحق من هذا العام».

ووفقاً للبيانات، أحجم المصرف المركزي الصيني عن شراء الذهب لاحتياطياته للشهر الثالث على التوالي في يوليو.

وارتفع سعر الفضة الفوري بنحو 1 في المائة إلى 26.84 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 في المائة إلى 920.40 دولار، وزاد البلاديوم 1.2 في المائة إلى 892.75 دولار.

ويوم الأربعاء، أعلنت شركة «إمبالا بلاتينوم» عن خسائر بقيمة مليار دولار وسط انخفاض قيمة أصولها مع انخفاض أسعار المعادن.