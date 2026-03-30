الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وتزايد مخاوف التضخم

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا محدودًا خلال تعاملات الإثنين، مدعومة بتراجع الدولار، في وقت لا تزال فيه مكاسب المعدن النفيس تحت ضغط ارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد المخاوف من التضخم، وفق بيانات الأسواق وتقارير صادرة عن رويترز وRT.

وبحلول الساعة 09:45 صباحًا بتوقيت موسكو، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.06% ليصل إلى 4540.40 دولارًا للأونصة، فيما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو بنسبة 1% مسجلة 4569.20 دولارًا.

وشملت المكاسب باقي المعادن النفيسة، حيث ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 68.67 دولارًا للأونصة، كما صعد البلاتين بنسبة 2.5% ليبلغ 1909.45 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 3.2% إلى 420.63 دولارًا.

وفي تعليق على تحركات السوق، أوضح المدير العالمي للأسواق المؤسسية في شركة “إيه.بي.سي ريفاينري” نيكولاس فرابل أن أداء الذهب خلال الأسبوع الماضي يعكس استجابة لحالة ذروة البيع، مع احتمال بدء انعكاس في الاتجاه الهبوطي الذي شهده المعدن مؤخرًا.

وأضاف أن هذا الاتجاه يحتاج إلى تأكيد خلال تداولات الأسبوع الحالي، مشيرًا إلى أن تدفق الأخبار المتسارع يزيد من احتمالات التقلبات في الأسواق العالمية.

وتأتي هذه التحركات في ظل تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري، حيث يرى المتعاملون أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع التضخم إلى مستويات أعلى، ما يقلص فرص التيسير النقدي مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تشير إلى خفض الفائدة مرتين قبل اندلاع الحرب.

ويُعرف الذهب بكونه ملاذًا آمنًا في فترات التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته، نظرًا لكونه أصلًا لا يدر عائدًا.

وعلى الرغم من الارتفاع الأخير، يبقى الذهب تحت ضغط واضح، بعد أن فقد أكثر من 14% من قيمته منذ بداية الشهر، في أكبر خسارة شهرية منذ أكتوبر 2008، متأثرًا بصعود الدولار الأمريكي الذي ارتفع بأكثر من 2% منذ اندلاع الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير.