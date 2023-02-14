الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية التي يمكن أن تحدد الخطوات التالية للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.5% إلى 1861.93 دولاراً للأونصة، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ أوائل يناير في الجلسة السابقة، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1870.60 دولار، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

والذهب حساس بشدة لارتفاع أسعار الفائدة نظراً لأن ذلك يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة ذلك الأصل الذي لا يدر عائداً.

ويترقب المستثمرون باهتمام بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين لشهر يناير كانون الثاني المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 0.5% على أساس شهري.

وأضاف وونج أنه إذا جاء مؤشر أسعار المستهلكين أقل من المتوقع فمن المحتمل أن يتحمل الاحتياطي الاتحادي إبطاء رفع أسعار الفائدة “وهو ما قد يعني استئناف تراجع الدولار وانتعاش الذهب”.

وتتوقع أسواق المال أن يصل معدل الفائدة المستهدف للاحتياطي الاتحادي إلى ذروته عند 5.188% في يوليو تموز مقابل النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.5 و4.75%.

وهبط مؤشر الدولار 0.2%، مما يجعل الذهب المسعّر بالعملة الأميركية أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ظلت الفضة دون تغير يذكر في المعاملات الفورية عند 21.97 دولارا للأونصة وارتفع البلاتين 0.1% إلى 954.76 دولار بينما ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1569.07 دولار.