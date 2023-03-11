الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار الأمريكي

أنهت أسعار الذهب تداولات الأسبوع على مكاسب بنحو 1.5%، حيث ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 2% تقريبًا لتصل إلى ما فوق 1860 دولارًا للأونصة في تداولات جلسة الجمعة، بعد أن أدى تقرير الوظائف إلى انخفاض الدولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2% إلى 1860.23 دولار للأونصة، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.6% إلى 1850.4 دولار للأونصة، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وياتي ذلك بعد أن أضاف الاقتصاد الأمريكي 311 ألف وظيفة في فبراير، أكثر بكثير من المتوقع ، لكن معدل البطالة ارتفع إلى 3.6% وتباطأ نمو الأجور، مما خفف التوقعات بشأن الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن الاخرى، فقد ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 2.1% تقريبًا لتصل إلى ما فوق 20.66 دولارًا، بينما سجل البلاتين ارتفاعاً بنسبة 1.46% عند 963 دلوار، أما البلاديوم فقد تراجع بنسبة 0.5% إلى مستويات 1368 دولار.